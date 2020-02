Dick Middelweerd: meester in de keuken én in de klas

Boerderij De Pracht in Aalst maakt plaats voor sociale woningen

12:28 AALST - Naast sporthal De Pracht in Aalst komen in de toekomst 20 tot 25 goedkope woningen voor onder meer starters. Daarvoor zal boerderij De Pracht moeten wijken. Het pand uit 1937 is in handen van woningcorporatie Thuis die het perceel kocht voor sociale woningbouw. De gemeente heeft in het gebiedje ook een stukje grond en zal samen met Thuis een plan maken, aldus wethouder Arno Uijenhoet.