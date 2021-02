Directie Peuterdorp Valkenswaard: ‘Het gouden jubileum vieren we zeker nog’

VALKENSWAARD - Het had voor Peuterdorp Valkenswaard een gewoon jubileumjaar moeten worden. Helaas hield corona ook de peuters even thuis. Nu de kleintjes weer in de opvang actief zijn, denkt de directie na over een gouden feestje later in het jaar.

Peuterdorp Valkenswaard bestaat vijftig jaar. Helaas kan dat gouden jubileum nu niet gevierd worden. De tweehoofdige directie Karen van Gerven-Danique Mies: ,,Het feestje vieren we nog wel. Het allerbelangrijkste is dat we onze peuters weer kunnen ontvangen.”

Alle kinderen hebben onlangs thuis een pedagogisch verantwoord jubileumpakket gekregen. ,,Toen hadden we even contact met de kinderen. Een en al vrolijkheid. Van beide kanten”, ervoer Van Gerven (40). Zij zit al vijftien jaar in het peuterwerk. En heeft bijzondere jaren meegemaakt.

Samenwerkingsverband

Peuterdorp Valkenswaard zit in een samenwerkingsverband met Peuterdorp Cranendonck onder Kinderopvanggroep Tilburg. Met in Valkenswaard zes groepen in of bij een basisschool. Mies (25): ,,Belangrijk voor de doorgaande lijn. School en kinderopvang moeten één worden Eén kindcentrum voor twee- tot dertienjarigen. Opvang en onderwijs als een geheel op één plek met één team.”

Quote Ik herinner het me vooral als een plek om anderen te leren kennen Danique Mies

Beide dames herinneren aan hun eigen peutertijd. Van Gerven heeft een Valkenswaards verleden. Waar ze als peuter haar eerste stappen zette, is ze nu directeur. Het belangrijkste verschil met toen is de huidige veelzijdigheid, verscheidenheid in nationaliteit. En gelet op de inhoud: ,,Toen was het vooral een vorm van oppas met veel leuke dingen doen. En vooral ook vrijwilligerswerk.” Collega Mies bij haar terugblik: ,,Ik herinner het me vooral als een plek om anderen te leren kennen.”

Belangrijk omslagpunt

Een belangrijk omslagpunt in het peuterwerk noemen beiden de periode waarin langzaam maar zeker de vrijwilliger, zij het na scholing, erkend werd als een professional. Een historische mijlpaal voor het peuterwerk noemen beiden het jaar 2014. Vanaf dat moment doet de voor- en vroegschoolse educatie echt haar intrede. ,,Dat is een speciaal pakket maatregelen om bij de start van groep drie in de basisschool onderwijsachterstanden proberen te voorkomen en/of verminderen.”

De twee Peuterdorp-directeuren blikken bij dit gouden jubileum ook vooruit. Ze willen het liefst snel doorgroeien naar een eenheid van school en kinderopvang, naar één basisschool van twee tot dertien jaar. ,,Het meest ideale is wel van nul tot dertien.” En tegelijk maken ze een politiek statement. Ze vinden dat kinderopvang en onderwijs al bij elkaar horen en ook al sterk met elkaar verbonden zijn. ,,Beide zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Ook de kinderopvang hoort dan voor iedereen gratis te zijn.”