Discussie over verkoop gemeentegrond aan wethouder in Valkenswaard zet kwaad bloed: ‘Dit is beschadigend en laakbaar’

Martijn Neggers schrijft gruwelijke én gevoelige ridderro­man: ‘Ook toen vond niemand het leuk om iemand te onthoofden’

EINDHOVEN/TILBURG - Na zijn spraakmakende roman ‘Spoetnik’, over een straat in Helmond, komt Martijn Neggers, opgegroeid in Valkenswaard, met iets compleet anders: een niet-heroïsche ridderroman. Want ook een middeleeuwse boogschutter was een mens met gevoel.

5 januari