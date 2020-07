‘Dit is de doodsteek voor de muziekkiosk in Valkenswaard’

Uitslag schrijfwed­strijd Brabants Dialecten­fes­ti­val digitaal te volgen

2 juli LIESHOUT - De veertiende editie van het Brabantse Dialectenfestival in Lieshout zou op 14 juni plaatsvinden, maar is door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Daarom vindt de uitslag van de schrijfwedstrijd met het thema Liefde is ’t skonste um te hebbe... nu digitaal plaats.