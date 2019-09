DJ Daani: van de kroeg naar festival

VALKENSWAARD - In de nog steeds vooral mannelijke dj-wereld is de aanwezigheid van Danielle van Hees, DJ Daani, een opvallende verschijning. Vrijdag heeft de Valkenswaardse haar eigen conceptavond 'Knaldrang' in El Sombrero in Reusel. De ambitie van de horecadochter is er na ruim 15 jaar draaien nog steeds.

Het klinkt even simpel als het is. Vader en moeder hebben een café, waar broerlief draait als dj. ,,Van hem heb ik het geleerd. Draaien en mixen met vinyl. Dat was in 2004. Maar pas na het deelnemen aan het tv-programma Beauty & the Beat heeft het een professionelere vorm aangenomen. Maar ik heb nog steeds de ambitie om mooie producties te maken en veel te draaien." Het genre waar Daani in draait is hardstyle, freestyle crossover en feest. ,,Lekker knallen!" Van Hees draaide met de nodige regelmaat in de kroeg van haar ouders, Barcode. ,,Hier heb ik het allemaal geleerd, ik kreeg er steeds meer goede reacties op en zo is het balletje gaan rollen. Vroeger zeiden kinderen dat ze voetballer wilden worden, ik heb altijd dj willen worden. Als je een gezonde ambitie hebt is het geen probleem je in dit mannenwereldje overeind te houden. Ik stam uit de generatie die heeft leren draaien met vinyl. Nu kan iedereen dj worden door de geavanceerde apparatuur die er is. Mixen hoef je bijna zelf niet meer te doen, dat doet de apparatuur wel voor je. Ik gebruik de sync-knop nóóit!"

Festivals

Inmiddels draait de Valkenswaardse - die binnenkort naar Eindhoven verhuist - al op gerenommeerde festivals als DefQcon.1, Decibel Outdoor, Pussy Lounge, Zwarte Cross, maar ook de TT van Assen.

Anderhalf jaar geleden tekende ze een contract bij managementbureau Supreme Agency in Eindhoven, waar ook hardstyle-icoon Zany (Raoul van Grinsven) onder contract staat en waar B-Front (Bob van der Palen) zijn studio heeft. ,,Die jongens ken ik al zo lang. Dat zijn niet alleen collega's, maar ook vrienden. Ze helpen mij bij mijn producties en geven advies. Het is fijn om met hen te sparren over het draaien en over het maken van producties. Maar ik ben wel iemand die mijn eigen ding doet, die z'n eigen plan trekt. Je hebt gelijk als je zegt dat de wereld van dj's vooral een mannenwereld is. Maar dat maakt mij niets uit. Dat is met brandweermannen toch ook zo. En schoonheidsspecialisten zijn doorgaans vrouwen! Ik heb voorheen wel eens het gevoel gehad dat ik mij als vrouwelijke dj meer moet bewijzen dan mannelijke collega's. Maar als ik dan weer een heerlijke set heb gedraaid en je krijgt complimenten en feedback van de boys, dan doe je toch blijkbaar iets goed. Er zijn inmiddels genoeg vrouwelijke dj's die succes hebben. Bovendien: muziek is mijn passie. Belangrijk om dat als dj te hebben"

Podium-dj

Daani is een echte podium-dj, maar ze realiseert zich dat het maken van eigen producties noodzakelijk is. ,,Je moet jezelf zichtbaar maken. Of hoorbaar maken in mijn geval. Dj's genieten niet alleen populariteit door hun optredens, maar ook met zelfgemaakte producties, die de fans horen via kanalen als Spotify of die ze zien via platforms als YouTube. Zo zijn er ondertussen al samenwerkingen geweest met Ruthless, Zany en Billy the Kit.

Ambities heeft Daani nog volop. ,,Ik wil mijn eigen concept-avonden uitbreiden en natuurlijk wil ik op mooie festivals draaien. Primetime op X-Qlusive Holland? Ha, ha, dat is wel een droom ja!"