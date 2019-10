Documentaire over Valkenswaardse corsobouwers in première

‘Ik vond gewoon dat het tijd werd dat het verhaal rondom het corso eens goed werd verteld”, begint Moonen zijn verhaal. ,,Er zijn in de Benelux 30 corso’s, maar er was geen documentatie over.” Dit gegeven, samen met zijn achtergrond als voormalig corsobouwer, deed Moonen besluiten om van dit bouwseizoen van het bloemencorso in Valkenswaard een documentaire te maken. ,,De eerste film is geschoten in april toen de knollen de grond in gingen, de laatste takes op dinsdag na het corso, toen de wagens afgebroken werden”, zegt hij.