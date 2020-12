Doe-Week Dommelen al druk aan het plannen: ‘Al mogen we maar iets doen voor de kinderen...’

DOMMELEN - Er werd enorm naar uitgekeken, maar de 45ste Doe-Week in Dommelen ging afgelopen zomer niet door. Dus geen modderspektakel of hutten bouwen. Maar voor komend jaar bruist het al en worden de plannen alvast gemaakt.

‘We zijn alweer druk bezig met de Doe-Week voor volgend jaar”, begint voorzitter Michiel van Zon. ,,We volgen hiervoor een tweesporenbeleid met zowel een plan voor een ‘gewone’ Doe-Week waarbij we het jubileumprogramma van afgelopen jaar gewoondoorschuiven, maar ook één voor een ‘coronaproof’ Doe-Week. Nog een jaar uitstel is simpelweg niet goed”

Ook voor elkaar krijgen

Geoffrey van Gerven beaamt dit. ,,We bestaan als stichting natuurlijk maar één week per jaar, lijkt het. Maar we zijn vanaf oktober alweer bezig met de organisatie van komend jaar. Al mogen we de komende editie maar iets voor de kinderen doen, we gaan er gewoon voor. Je ziet nu bij de sportclubs ook dat ze alleen de sport zelf nog maar uitoefenen, alle festiviteiten zijn weggevallen. Dit zouden we bij de Doe-Week in ’t ergste geval ook voor elkaar kunnen krijgen.”

Behalve de organisatie van de kindervakantieweek aankomend jaar is de stichting onder andere druk bezig geweest met het vervangen en verplaatsen van de container op het terrein. ,,We hebben nu eindelijk een vergunning vanuit de gemeente hiervoor. De huidige container wordt al jaren gedoogd. Om deze nieuwe container op een goede, vaste plek te zetten, zijn we met de aanwonenden in gesprek gegaan, maar eigenlijk was na een half uur en een kop koffie al duidelijk waar de container het beste zou kunnen staan. Buurt blij, wij blij. En de banden met de gemeente zijn hierdoor ook opnieuw aangehaald”, vertelt Van Gerven.

Quote Ik was nog niet aan het vastroes­ten, maar dat wilde ik ook zeker voor zijn Michiel van Zon

Voor Van Zon geldt dat hij een stapje terug gaat doen na twintig jaar voorzitterschap. ,,Ik heb een aantal jaar geleden al aangegeven te stoppen na twintig jaar. Natuurlijk had ik dat dit jaar willen afsluiten met een knalfeest tijdens het 45-jarig jubileum van de Doe-Week, maar helaas”, vertelt Van Zon. ,,Het is belangrijk dat je durft te zeggen dat je stopt, verjonging is gezond. Ik vind de Doe-Week nog steeds net zo leuk als twintig jaar geleden, al is veel veranderd. De maatschappij digitaliseert en de kinderen zijn anders gaan reageren en worden mondiger, wat overigens zeker niet slecht is. Ik was nog niet aan het vastroesten, maar dat wilde ik ook zeker voor zijn.”

De opvolging werd gevonden in Van Gerven. ,,Het is goed dat we een interne opvolger hebben, die al bekend is met de Doe-Week”, vindt Van Zon.

Quote Het kan soms flink knallen, maar tijdens de Doe-Week krijgt niemand er iets van mee en zijn we gewoon heel close Michiel van Zon

Van Zon blijft betrokken in het bestuur van de stichting. ,,Helemaal loslaten kan ik het natuurlijk niet. Het mooiste vind ik gewoon de verscheidenheid van alle mensen die samen de Doe-Week maken. We zijn allemaal andere types en hebben heel verschillende karakters. Het kan soms flink knallen, maar tijdens de Doe-Week krijgt niemand er iets van mee en zijn we gewoon heel close. En in al die twintig jaar is de basis niet verandert. Het leukste blijft voor kinderen om dingen te doen die thuis niet mogen, zoals in de modder ravotten en hutten bouwen. Mooi man, dat is goud.”