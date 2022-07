Doe-Week naar Eurocircuit

De 45ste Doe-Week vindt plaats van 29 augustus tot en met 2 september op het binnen het Eurocircuit vallende terrein van TWC De Kempen aan de Mgr. Smetsstraat. Deze jeugdvakantieweek heeft als thema ‘Daar zit muziek in’.

Het nieuwe terrein waar de Doe-Week Dommelen eind augustus voor het eerst de kindervakantieweek houdt, biedt veel voordelen ten opzichte van de locatie aan de Keersopperweg.

Weiland

,,Daar hebben we veertig jaar op een soort weiland gezeten. Het nieuwe terrein is vooral een bestaand evenemententerrein. En zodoende zijn daar veel zaken gewoon standaard geregeld”, verklaart Doe-Week voorzitter Geoffrey van Gerven. Deze week is het nieuwe programmaboekje verschenen. Van Gerven: ,,Kijk eens naar die plattegrond. Over wat voor een ruimte we gaan beschikken.”

De voormalig voorzitter Michiel van Zon heeft ongeveer 25 jaar de leiding in handen gehad op het voormalige Doe-Week-terrein. Hij is nog steeds betrokken bij de organisatie en geeft grif toe soms wel iets van weemoed te voelen. ,,Een gedwongen verhuizing is altijd jammer. Maar deze nieuwe locatie geeft ons ook weer nieuwe energie. Juist dat hadden we nodig. Niets gaat nu op de automatische piloot. En dat voelt goed. We moeten scherp blijven.”

Collectief gemis

Een collectief gemis is volgens Van Gerven en Van Zon wel het beekje de Keersop dat pal langs de oude locatie stroomde. Voor hun gevoel voor ieder kind een bijzondere vorm van waterpret gedurende al die jaren . Geoffrey van Gerven: ,,Daar vinden we zeker een alternatief voor. We komen immers in een omgeving met ongekende mogelijkheden, veel faciliteiten.”

Hij schrijft dat vooral toe aan het gegeven dat de Doe-Week nu terechtkomt op een erkend evenemententerrein. Een gebied met een vaste omheining. Uitstekend bereikbaar. Prima parkeervoorzieningen en ruime stallingsgelegenheid voor fietsen. Goed geoutilleerd door de permanente aanwezigheid van gas, water en elektra. De bestaande kantine van de wielerclub die steeds beschikbaar is voor onder meer bewaking, stafbijeenkomsten en als EHBO-post.

,,Het is veilig en vlak bij de natuur. We zijn niemand tot last en sluiten aan op het nieuwe woongebied Lage Heide. En we kunnen weer met een gerust hart de Doe-Week afsluiten met een groot kampvuur.” Beide heren roemen ook de medewerking van de andere gebruikers van het Eurocircuit. Ze kunnen zo nodig terecht op delen van hun aangrenzend terrein. ,,Ze stelden ook direct beschikbaar hun kliko’s en dranghekken.”

Vijf dagen buitenpret

Kijkend naar de toekomst hopen Van Gerven en Van Zon opnieuw weer ongeveer achthonderd kinderen te kunnen verwelkomen voor de vijf dagen buitenpret. En ook weer op de inzet van ongeveer 250 vrijwilligers. ,,Daarmee staat en valt ons evenement.”

Het programma is en blijft, ook met het betrekken van een nieuwe locatie, onveranderd en eenvoudig. Alle kinderen van vier tot en met dertien jaar en jeugdigen met een verstandelijke beperking zijn welkom. Michiel van Zon: ,,De Doe-Week zal altijd blijven draaien om hutten bouwen, de natuur in trekken en buiten spelen. Alleen bij de aanmelding maken we de omslag naar digitalisering. Via onze website is tot eind juli een weekkaart verkrijgbaar met als extra een Doe-Week T-shirt.”

Inschrijven via www.doe-week.nl.