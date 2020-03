Doek valt voor Samen Verder in Valkenswaard

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse werkgroep Samen Verder had van de laatste collecte iets bijzonders willen maken. Na vijftig jaar stopt immers, als laatste in de regio, deze organisatie. Met als gevolg dat mét Valkenswaard ook voor de regionale Stichting Samen Verder het doek valt.

De Valkenswaardse woordvoerder Wil Peels: ,,Sinds 1968 heeft Samen Verder in de regio Eindhoven voor Derde Wereld-projecten actie gevoerd. Verschillende gemeenten zijn al eerder afgehaakt. Wij sluiten nu als laatste een tijdperk af.”

In dit vijftigste jaar hadden de Valkenswaardse vrijwilligers op een waardige wijze willen stoppen. ,,Nog één keer een klapper maken. Veel collectes zijn vanwege het coronavirus opgeschort. Wij horen in de Goede Week thuis. We verzoeken nu middels een folder voor overboekingen. Geen huis-aan-huis collecte.”

En daarmee beseft Wil Peels ook dat de opbrengst iets anders kan gaan uitpakken. De gelden van deze laatste inzameling gaan naar de Stichting Kulabigwo in Oeganda: een watertank, training over ondervoeding voor dertig ziekenhuismedewerkers en een educatieve video over voeding en gezondheid. ,,We hopen op een opbrengst van ruim vijfduizend euro. Dan kunnen we toch nog die wensen waarmaken.”

Vijftig jaar geleden ontstaan

Samen Verder is ruim vijftig jaar geleden in Eindhoven ontstaan uit een oecumenische samenwerking door de Gemeenschap van Kerken. Om in de voorbereiding op Pasen, in de vastentijd, actie te voeren voor projecten in ontwikkelingslanden. Het credo van de organisatie luidde toen ‘Door bewuste soberheid bijdragen aan duurzame steun aan mensen in minder gelukkige omstandigheden’.

Veel regiogemeenten sloten zich aan bij Samen Verder. Eind jaren tachtig werd het een stichting. Duizenden collectanten trokken jarenlang in de Goede Week langs de deuren. Met tot 2010 een jaaropbrengst van rond 200.000 euro.

De voorbije twintig jaren heeft Wil Peels als organisator/collectant in Valkenswaard mede de kar getrokken. De animo voor de collecte liep al enkele jaren terug. ,,Het korps vrijwilligers vergrijsde. Steeds meer ‘niet-collecteren-stickers’ op de deuren. Vaak geen contant geld in huis. En wellicht heeft de terugloop van het kerkbezoek ook invloed gehad. In de Goede Week verspreiden we nog één keer de folders voor de collecte.”

Quote Collecte­ren is bijzonder vrijwilli­gers­werk. Kleine moeite, grote resultaten Loek Overes

Loek Overes, een kwarteeuw collectant, heeft naar eigen zeggen collectantenbloed. ,,Collecteren is bijzonder vrijwilligerswerk. Kleine moeite, grote resultaten.” En met weemoed kijkt Henk Tiemens terug op veertig jaren organiseren /collecteren voor Samen Verder. ,,Heel lang hetzelfde wijkje. Een vertrouwd gezicht geeft gemakkelijker. Vaak lag het envelopje al bij de deur klaar.”