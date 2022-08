Dolverliefde tachtigers Leen en Jeanne stappen in het huwelijksbootje: ‘Hopelijk krijgen we nog enkele mooie jaren samen’

Made in Zuidoost-Brabant Van supermarkt­reep tot ‘driester­ren­cho­co­la­de’, Lareka in Valkens­waard zorgt dat het strak verpakt wordt

VALKENSWAARD - Sinterklazen van chocolade. Of die kleine chocolaatjes die je bij de koffie krijgt in een restaurant. Van huismerkrepen van Albert Heijn tot ’s werelds meest exclusieve exemplaren, al die chocolade is verpakt door machines van Lareka in Valkenswaard.

30 juli