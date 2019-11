Dommelen 4 zet zich in voor zieke kinderen

'We zijn gewoon meer dan een voetbalteam. Eigenlijk zijn we gewoon een voetballende vriendenclub", begint Marco Sterken. Met zijn team besloot hij zich in te gaan zetten voor een goed doel. ,,Ik verzamel zelf voetbalshirts en kwam zo in contact met Henk Schieveen, de voorzitter van de stichting Football makes it happen, omdat ook daar shirts geveild werden", legt Sterken uit. ,,Van het een kwam het ander en zo besloten we dat we ons gingen inzetten voor deze stichting."