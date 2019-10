Dommelen is barbershop rijker: ‘Ik ben one of the guys’

DOMMELEN - In Dommelen werd het eindelijk tijd voor een barbershop, volgens Daniëlle de Groot. Een aantal weken geleden opende zij haar eigen herensalon Greenstreet Barbershop aan huis, in de Groenstraat.

De salon ademt de sfeer van een moderne barbershop. Aan de muur hangt een grote buffelschedel en de meubels met het vele ijzer geven het geheel een stoer uiterlijk. De traditionele herenkappersstoelen passen perfect in het geheel en ook de ouderwetse kassa op de balie valt direct op. ,,Al tijdens de kappersopleiding wist ik dat het herenvak mij beter lag”, vertelt De Groot. ,,Watergolven, kleuren, permanent en al die zaken waren gewoon niet mijn ding.”

Zo’n vijf à zes jaar geleden besluit De Groot dan ook om de overstap te maken naar het herenvak. ,,Ik kon aan de slag bij een barbershop, waar dus uitsluitend mannen geknipt werden. Ik wist meteen dat dit het voor me was. Ik ben nou eenmaal meer een ‘one of the guys-type’.”

Volgens De Groot is het herenvak niet direct gemakkelijk. ,,Het is vooral veel precisiewerk, vooral met het scheren. Zeker de moderne kapsels van nu kunnen behoorlijk pittig zijn”, legt ze uit. Ook het verzorgen van de baard van een man kan een uitdaging zijn. ,,Je verzorgt een baard op gevoel en op de valling. Eigenlijk vergelijkbaar met kroeshaar. Je moet het eerst helemaal uitkammen, en vervolgens kun je gaan vormen. Eigenlijk is het een kunstwerkje op zich.”

Persoonlijk

Na wat jaren ervaring opgedaan te hebben, deed de kans zich nu voor om voor zichzelf te beginnen. Haar salon is recent geopend. ,,Ik had vroeger al de ambitie om ooit een eigen salon te starten. Het liefst een grote, met acht tot tien stoelen.” Haar huidige salon laat het tegenovergestelde zien. ,,Mijn salon heeft nu slechts twee stoelen, en omdat ik alleen werk, is er eigenlijk maar eentje in gebruik continu”, legt De Groot uit. ,,Ik heb door de jaren heen gemerkt dat ik juist het persoonlijke in een kleine salon fijner vind en op deze manier een veel huiselijkere sfeer heb. Ik hoef niet perse in een groot team te werken. Laat mij maar mooi mijn ding doen.”