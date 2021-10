Dommelse Martinusschool kan weer even vooruit: ‘Ik denk dat we op z'n vroegst in 2023 kunnen gaan bouwen’

DOMMELEN - Basisschool St. Martinus in Dommelen kan met de ingebruikname van twee noodlokalen weer even vooruit. Over een jaar of vijf moet de school in een nieuw gebouw huizen.

Kleine Tinus is de naam van de tijdelijke uitbreiding, die donderdagochtend officieel werd geopend door wethouder Mieke Theus en leerling Emma uit groep 4, die de naam bedacht. De Martinusschool ziet het leerlingental al een paar jaar op rij gestaag groeien, waardoor het voor de schoolleiding steeds meer passen en meten werd.

Quote Gemeenten - en dus ook Valkens­waard - hebben te maken met grote financiële uitdagin­gen waarbij ze ieder dubbeltje moeten omkeren. Nol van Beurden, Bestuurder schoolbestuur SKOZOK

,,We zitten nu op 156 leerlingen, maar de jongste prognoses gaan in 2025 richting de 225", vertelt schooldirecteur Maaike Nieuwenhuis. ,,Met deze units hebben we in elk geval voor dit moment weer wat meer lucht.” De nieuwe lokalen - die dicht tegen het U-vormige schoolgebouw zijn geplaatst - zijn voor een periode van vier jaar gehuurd, vertelt Nol van Beurden, bestuurder van schoolbestuur SKOZOK.

Schooljaar 2024/2025

,,In principe tot en met schooljaar 2024/2025, met eventueel een optie voor nog een schooljaar.” Of het zover komt, is volgens de vorig jaar aangetreden bestuurder nog moeilijk te zeggen. ,,Dat zal de komende tijd moeten blijken.” Al in 2018 werd bekend dat gemeente en SKOZOK willen bekijken of de Martinusschool en basisschool Agnetendal samen onder één dak kunnen komen. Dat voornemen was vastgelegd in een gemeentebreed huisvestingsplan voor scholen, waarmee de gemeente een aantal jaren vooruit wil kijken.

De twee scholen samenbrengen is volgens Van Beurden nog steeds het uitgangspunt, ook al heeft de uitvoering van het huisvestingsplan inmiddels wel wat vertraging opgelopen. ,,Dat is vooral een geldkwestie. Gemeenten - en dus ook Valkenswaard - hebben te maken met grote financiële uitdagingen waarbij ze ieder dubbeltje moeten omkeren. Dan is het bijna niet te vermijden dat plannen soms minder snel kunnen worden uitgevoerd dan gehoopt.”

In de buurt van Lage Heide

Een nieuwgevormde stuurgroep gaat nu volgens Van Beurden kijken wat een ‘realistische planning’ is voor de toekomstige huisvesting van de twee scholen. Vestiging in de buurt van Lage Heide - de nieuwbouwwijk vlakbij de huidige Martinusschool - ligt volgens de schoolbestuurder ‘het meest voor de hand'. SKOZOK hoopt begin volgend jaar een haalbaarheidsonderzoek te doen. ,,Ik denk dat we op z'n vroegst in 2023 kunnen gaan bouwen.”

Een SOKZO-school in de gemeente Valkenswaard die al eerder ‘aan de beurt is’ om aangepakt te worden, is basisschool De Pionier. ,,We gaan nu bekijken wat voor die school de beste optie is: renovatie of nieuwbouw", aldus Van Beurden. Wat het ook wordt, de school blijft in elk geval wel op de huidige locatie aan de Kromstraat.

Dommelen telt in totaal vier basisscholen. Naast de Martinusschool en Agnetendal aan het Helenadal zijn dat Schepelweyen aan de Hoefsmidwei en De Behalhamel aan het Rudolfusdal (openbaar).