Dommelse tunnel van grauw naar Delfts blauw; 150 kinderen zetten kunstenaars maanden aan het werk

Harmonisch geheel

Het is een project onder leiding van de Valkenswaardse kunstenaar Kiek Swinkels. ,,Met als bijzonderheid dat het een harmonisch geheel is van zoveel tekeningen, vervaardigd door zoveel kinderen en inhoudelijk passend bij deze omgeving.’’ De fietstunnel wordt medio volgende maand officieel geopend, samen met alle jeugdige ontwerpers.

Voor Swinkels (54) van Kieks Atelier komt dan een einde aan een spannend traject van ongeveer tien maanden. ,,Het heeft me heel veel kruim gekost. Maar ik ben wel erg blij en vooral voldaan. De kracht van dit project is de enorme verscheidenheid. Een samenwerkingsverband van heel veel grote en kleine mensen. Vooral met de vele kinderen, en zeker niet enkel de beste tekenaars. Van elk kind een eigen bijdrage.’’

Gelijke kansen voor iedereen

Het kunstproject in deze N69-tunnel is een gezamenlijk initiatief van de provincie en de gemeente met als doel het verfraaien van beide wanden door bijdragen van basisschoolkinderen uit Dommelen. ,,En bij de eerste contacten heb ik al meteen aangegeven dat ik er absoluut geen wedstrijd van wilde maken. Gelijke kansen voor iedereen’’, verklaart Swinkels.

Als thema’s kreeg de kunstenaar de lokale natuur en de geschiedenis aangereikt. Met als toelichting van de gemeente: ‘De reden hiervoor is dat er naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe N69 archeologische opgravingen zijn gedaan en er met de Gebiedsimpulsprojecten geïnvesteerd wordt in de natuur en het landschap.’

1350 tekeningen in totaal

Voor Swinkels was het een educatief project, samen met IVN en Heemkundekring Weerderheem. Die twee organisaties hebben workshops gegeven om de kinderen te inspireren, hen verteld over de flora en fauna én de archeologische vondsten. Aansluitend hebben 150 kinderen alles bij elkaar 1350 tekeningen gemaakt. ,,Alleen met een fineliner, om ze ook goed te projecteren op de wanden.’’

Aan Swinkels toen de ondankbare taak om voor de 276 lege vlakken de tekeningen te kiezen. Van elk kind minstens één werkje. ,,En dan alles passend in een gevarieerde opzet verdeeld over de twee tunnelwanden. Voor elke tekening een stukje muur van 75 bij 75 centimeter.’’

Vanaf februari zijn we al in de tunnelbak bezig, in totaal ongeveer 400 vierkante meter

Samen met negen collega-kunstenaars heeft zij het schilderwerk aangepakt. Alle werkjes in eenzelfde sjabloon. ,,Vanaf februari zijn we al in de tunnelbak bezig. In zijn totaliteit een oppervlak van ongeveer 400 vierkante meter. En al die tijd is de tunnel gewoon toegankelijk voor fietsverkeer.’’