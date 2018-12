Doorbraak musicalacteur uit Waalre: 'Niet meer voor spek en bonen'

Er wordt meteen een rustig hoekje voor ons gezocht. Ruud Bakker van restaurant Dommel 18 realiseert zich dat, met Rein van Duivenboden over de vloer, een pontificale plek in het café niet zal leiden tot een gesprek zonder onderbrekingen. Hier en nu is het voor Rein even op de plaats rust na een dynamisch jaar, waarin hij nieuws was en nieuws bracht. De presentator, zanger, (musical)acteur en sinds kort ook winnaar van het RTL-programma Boxing Stars, is inmiddels weer volop aan het auditeren, want: ,,Een carrière kan ineens zomaar afgelopen zijn." Vooralsnog heeft het daar nog niet de schijn van: ,,Tot en met juni speel ik de rol van Dolf in de musical Kruistocht in spijkerbroek, een productie van het Nationaal Jeugd Musical Theater. Ik sta twee tot drie keer in de week op het podium en ik kan je gerust vertellen dat spelen in een musical toch wel wat anders is dan de optelsom van zingen en acteren."