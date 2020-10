Doorstart modezaak L’Abeille Valkenswaard

Kickbokser (45) opnieuw tot 7 jaar cel veroor­deeld voor overval op echtpaar en poging tot doodslag

12 oktober DEN BOSCH/VALKENSWAARD - Een 45-jarige Bosschenaar is maandag in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor de overval op het echtpaar Verwimp in Valkenswaard, in 2001. Ook acht de rechtbank poging tot doodslag op iemand in het centrum van Den Bosch. De man moet 7 jaar de cel in, gelijk aan de straf die de rechtbank hem in 2018 al oplegde.