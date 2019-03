Doorstart Oude Toren Waalre

Eigenaar Jelle Walinga heeft een paar turbulente weken achter de rug nadat de rechter op 12 maart het faillissement uitsprak. De eerste twee maanden van het jaar deden het bedrijf de das om. ,,We zijn te snel gegroeid’’, analyseert Walinga. ,,Vanaf het begin waren we zeven dagen per week open, daar heb je een groot team voor nodig. Nou was dat geen probleem omdat we vanaf het begin qua omzet boven verwachting draaiden. Achteraf gezien hadden we wat meer buffer moeten opbouwen: wat er binnenkwam hebben we meteen weer geïnvesteerd. De eerste twee maanden van dit jaar waren slecht en dan staat er opeens niks meer op de rekening. Toen we dat zagen hebben we zelf het faillissement aangevraagd.’’