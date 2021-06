Dorp loopt uit voor optocht ter ere van 100-jarige Miet

Si­mac-top­man Eric van Schagen nieuwe voorzitter Matthäus Passion in Oirschot: ‘Het is muziek waar je moeite voor moet doen’

24 juni VELDHOVEN - Hij is zelf al jaren een fervent liefhebber van de Matthäus Passion, dus nee zeggen was ‘eigenlijk geen optie’ voor Simac-topman Eric van Schagen. Sinds kort is hij daarom de nieuwe voorzitter van de stichting die de jaarlijkse uitvoering van het beroemde werk van J.S. Bach organiseert in de kerk van Oirschot.