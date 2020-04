Dorpshuizen in de knel, beheerder De Pracht in Aalst maakt zich zorgen

Herman Ritter, secretaris van ’t Sant op de Weebosch, is ook liever bezig met de dingen die wél doorgaan: ,,Zoals wat we kunnen betekenen als virtueel buurthuis. Verder werken we aan het gezamenlijke ontruimingsplan met basisschool Sint Gerardus, waarmee we op dezelfde locatie zitten.” Toch hoopt hij binnenkort te kunnen proosten op de einde van de crisis met de champagne die nu in de kelder staat, omdat er feestjes niet door zijn gaan.



Dorian Jonkers van het Dommelsch Plekske kiest ook voor de positieve insteek: ,,Vrijwilligers, die ook met de ziel onder de arm lopen, bezorgen soep bij de mensen die elkaar normaal altijd op vrijdagen in het Bellemancafé ontmoeten. We hebben ook, in samenspraak met het Oranjefonds, NLDoet omgegooid. Hierdoor lopen we in ieder geval deze subsidie niet mis.”