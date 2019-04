Dorpspolitiek in Waalre bereikt een dieptepunt

Hoog bezoek afgelopen woensdag in Waalre. De commissaris van de Koning kwam op bezoek. En Wim van de Donk hield de verzamelde leden van de raad een spiegel voor, daar in de prachtige raadszaal in het Huis van Waalre. Dat nieuwe gemeentehuis, vorig jaar in gebruik genomen, had symbool moeten staan voor een fris begin, een schone lei, na de aanslag in 2012.