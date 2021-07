Drempel voor hulp in Valkenswaard moet lager: ‘Gemeente is er niet alleen voor vergunningen en paspoorten’

EDVALKENSWAARD - Inwoners van Valkenswaard vragen niet snel om hulp of ondersteuning als ze dat nodig hebben, zo constateert de gemeente. Met onder meer een nieuwe website en een activiteitengids moet daar verandering in komen.

Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen pas aan de bel trekken als de nood echt heel hoog is en er dus meteen ook 'zware’ hulp, zorg of ondersteuning nodig is, vindt Mieke Theus, wethouder sociale zaken in Valkenswaard. ,,Je ziet dat bijvoorbeeld bij mantelzorgers: die proberen het vaak heel lang allemaal zelf op te lossen, maar als het emmertje dan een keer overloopt, dan gaat het vaak ook goed mis.”

Quote Er zijn genoeg mensen die wel zelfred­zaam willen maar niet kúnnen zijn.” Mieke Theus, wethouder (PvdA) in Valkenswaard

En als het dan goed mis gaat, is er meteen ook zwaardere en daarmee dus duurdere zorg nodig, veelal op kosten van de gemeente, die de zorgkosten de laatste jaren tóch al fors ziet toenemen. ,,Natuurlijk, er zit ook een financiële kant aan het verhaal. Maar het is ook echt in het belang van de mensen zelf om gezien en gehoord te worden, om goed geholpen te worden. Daarom is het ook zaak om hun directe omgeving te versterken, want er zijn genoeg mensen die wel zelfredzaam willen maar niet kúnnen zijn.”

Valkenswaard Podcast

Volgens Theus zijn er ook in Valkenswaard een heleboel instellingen, verenigingen en clubs die ‘hele goeie dingen doen'. ,,Maar wat ontbreekt, is een onderlinge samenhang.” Een nieuwe website - valkenswaardoogvooriedereen.nl - moet inwoners helpen daarin inzicht te krijgen. De site bevat onder meer een speciaal veld waarop mensen hun sociale netwerk in kunnen vullen, en een ‘sociale kaart’ waarop per dorp te zien is wie waarmee actief is. Ook zijn er een welzijnswijzer en een link naar de Valkenswaard Podcast op te vinden.

Ook nieuw is een activiteitengids, waarin zo ongeveer alle Valkenswaardse activiteiten van instellingen als Cordaad Welzijn, Combinatie Jeugdzorg, Lumens, MEE, Zuidzorg/ GGD en de GGzE staan opgesomd. Mede daardoor is nu ook een aantal nieuwe activiteiten ontstaan, en soms zijn werkwijzen aangepast. Als voorbeeld noemt Theus weerbaarheidstraining voor kinderen. ,,Voorheen moest je je daarvoor eerst aanmelden bij het Centrum Jeugd en Gezin, maar nu kun je zo'n training ook volgen zonder je vooraf bij het CJG te melden. Laagdrempelig zijn is ook heel belangrijk.”

Niet alleen voor vergunningen

De zorgwethouder hoopt dat inwoners met problemen dat uiteindelijk sneller kenbaar maken, ook met het oog op de toenemende vergrijzing. ,,Die gaat ook hier hard. In 2019 telde Valkenswaard nog zo'n 2.000 80-plussers, in 2040 zijn dat er meer dan 3.500.” Voor een grote groep mensen blijft hulp vragen altijd lastig, weet ze. ,,En daarmee doe je jezelf tekort. Wat we willen uitdragen, is dat we er als gemeente niet alleen voor vergunningen en paspoorten zijn, maar ook voor het welzijn van onze inwoners.”