Drie auto's in vlammen op in Dommelen en Maarheeze, politie doet onderzoek

In Dommelen en Maarheeze zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie auto's in vlammen op gegaan. Het gaat om twee voertuigen die tegenover elkaar stonden geparkeerd aan de Weverwei in Dommelen en om een wagen die geparkeerd stond bij tankstation Het Haasje in Maarheeze.

Alle drie de auto's zijn verloren gegaan. De brand op de parkeerplaats bij het tankstation in Maarheeze, aan de A2, vond plaats rond 00.50 uur. Toen de brandweer arriveerde, was het voertuig al tot de grond toe uitgebrand.

De politie is een onderzoek gestart omdat er in geen velden of wegen een bestuurder te bekennen was. De politie gaat onderzoeken of de eigenaar de auto op de parkeerplaats heeft achtergelaten.

Weverwei in Dommelen

Enkele uren later was het raak in de Weverwei in Dommelen, gemeente Valkenswaard. Twee geparkeerde auto’s stonden in lichterlaaie toen de brandweer aankwam.

Het vermoeden bestaat dat één auto aangestoken is en het vuur oversloeg naar de andere auto. De politie doet onderzoek. Het is niet de eerste keer dat er in deze wijk een auto in vlammen opgaat in de nachtelijke uren.

Volledig scherm Twee auto's zijn in vlammen opgegaan aan de Weverwei in Dommelen. © Fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

Volledig scherm Auto uitgebrand bij tankstation het Haasje aan de A2. © Fotopersburo Bert Jansen