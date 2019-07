Drie generaties Van Kuijk in sportschool in Waalre, een 'familieontmoetingsplek'

Gel­drop-Mier­lo lijkt oké met biogasfa­briek

10:45 GELDROP-MIERLO - De Geldrop-Mierlose politiek neemt maandagavond in de raadsvergadering een standpunt in over het verder gaan met de bouw van een biogasfabriek in Eindhoven. Maar ook zonder een akkoord van Geldrop-Mierlo gaat die ontwikkeling verder.