Drie leraren positief getest op coronavirus: Christoffelschool in Aalst tijdelijk gesloten

Clusterdirecteur Nicol van Tongeren: „Van twee leerkrachten, die de versnelde procedure hebben doorlopen, werd vandaag bekend dat zij getroffen zijn door het virus. We hebben ons toen beraad op een oplossing. Kort daarna hoorden we echter dat ook een derde collega, die de reguliere procedure heeft gevolgd, ook de ziekte COVID-19 heeft. Twee andere collega’s zijn preventief thuis en in afwachting van de testuitslag.”

De directie nam het zekere voor het onzekere en besloot de school -in ieder geval tot en met vrijdag- te sluiten. „Het gaat om de veiligheid van de kinderen, de ouders en de collega’s. We bieden noodopvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. Uiterlijk zondag, maar liefst nog eerder, hopen we iedereen te kunnen berichten of de school maandag weer open kan. En omdat we in hetzelfde gebouw zitten als de kinderopvang en OBS Ekenrooi, staan we uiteraard ook in nauw contact met hen. We willen geen brandhaard zijn.”