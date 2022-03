Drie raadsleden Waalre nemen afscheid met lintje

De uitreiking vond plaats tijdens de raadsvergadering van de aftredende raad in het Huis van Waalre. Voorafgaand aan de uitreiking blikten alle fractievoorzitters kort terug op de afgelopen raadsperiode. Raadsleden die de gemeenteraad verlaten, ontvangen een lintje als zij twaalf jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten. De drie raadsleden hebben samen 42 jaar ervaring als raadslid.

Joke Beuger zat twaalf jaar in de raad. Ze werd in 2010 gekozen als raadslid voor D66. Vier jaar later werd ze ook gekozen voor de democraten, maar Beuger splitste zich vlak na de verkiezingen af en richtte de eenmansfractie Nieuw Elan Waalre op. Aan het einde van die raadsperiode stapte ze over naar GroenLinks, waarvan ze bij de verkiezingen van 2018 lijsttrekker en later fractievoorzitter werd.

Christine Eeken-Van Hoof nam eveneens afscheid met twaalf jaar raadservaring. Ze kwam in 2010 in de raad namens de VVD, waarvan ze in de loop van de raadsperiode fractievoorzitter werd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 stapte ze over naar het CDA, waar ze opnieuw lijsttrekker en later fractievoorzitter werd. Sinds de verkiezingen van 2018 dient Eeken-Van Hoof als raadslid voor de christendemocraten. Dat deed ze tot haar afscheid dinsdagavond.

Kees de Zeeuw zat van de drie het langst in de raad, namelijk ruim achttien jaar. Hij kwam in oktober 2003 in de raad namens D66. Bij de verkiezingen van 2006 werd hij lijsttrekker en later fractievoorzitter, rollen die hij opnieuw zou vervullen in de drie daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. De Zeeuw werd in april 2014 vier jaar lang waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, als de burgemeester verhinderd was. In 2019 droeg hij het fractievoorzitterschap over en ging hij als raadslid verder voor D66.