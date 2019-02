Drie semibungalows Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard

Lichte paniek in woonzorg­cen­trum Waalre na brand in pannetje

8 februari WAALRE - In woonzorgcentrum Hoevenakkers in Waalre is vrijdagochtend even wat paniek geweest nadat een man een pannetje op het vuur had laten aanbranden. Er ontstond een brand in de keuken. Brandweermensen waarschuwden de buren van het slachtoffer, maar uiteindelijk hoefde het gebouw niet ontruimd te worden.