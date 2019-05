Drugsbazen Valkenswaard licht gestraft omdat ze al in Deense cel zitten

Protest­span­doek vernield in Dommelen, discussie om Eurocir­cuit verhardt

9:58 DOMMELEN - De discussie rondom het Eurocircuit in Valkenswaard lijkt te verharden. Op de hoek van de Venbergseweg in Dommelen is een protest-spandoek vernield van een actiegroep die verwijst naar de website eurocircuitaanbanden.nl.