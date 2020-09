Duchenne en 40, dat moet gevierd worden

Sinds 2017 zet Van Riet zich in om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, samen met een groep vrienden en familie. ,,Met het team B-inspired fietsen we nu al een paar jaar samen een zware zevendaagse MTB-tocht”, vertelt teamlid Floor Peels. ,,Om sponsorgeld op te halen organiseerden we daarvoor een diner en een benefietfestival op de Statie. Dit jaar gooide corona helaas roet in het eten en konden deze sponsoracties niet doorgaan. Bart vond dat we toch iets moesten kunnen doen, en besloot daarom om contact op te nemen met de landelijke organisatie Duchenne Heroes. Zo ontstond het nieuwe initiatief Duchenne40.”

Alternatief evenement

Het team besluit een alternatief evenement te organiseren onder dit initiatief in de regio. ,,Met een groep vrienden en bekenden gaan we een 8-uurs marathon op de mountainbike doen. Dat houdt in dat we ons laten sponsoren en zo vaak mogelijk 40 kilometer in acht uur gaan fietsen”, legt Peels uit. ,,Daarnaast organiseren we ook een familiefietstocht van 40 kilometer door de regio. Deze is gewoon op eigen gelegenheid en er zijn een aantal rustpunten bij horecagelegenheden. Zij hebben een aantal leuke acties voor de fietsers, die we bij de route meegeven. Op deze manier worden ook de lokale horecaondernemers nog gesteund natuurlijk.”

Geen doelbedrag

Hoewel er dit jaar geen doelbedrag is, proberen ze zoveel mogelijk aandacht te besteden aan hun evenement. ,,Bart heeft zelf de afgelopen weken veel rondgereden met zijn rolstoel door de omgeving. Ik denk dat hij er wel zo’n 450 kilometer op heeft zitten. Hij had reclameborden aan zijn stoel hangen, waar steeds meer bedrijven wel op wilden staan”, vertelt Peels lachend. De inschrijfkosten voor de familiefietstocht zijn tien euro per volwassene en vijf euro per kind. Het geld inschrijven kan via floor_peels@ hotmail.com of op de dag zelf bij scoutingblokhut D’n Duvelshoek in Riethoven, waarna men de route ontvangt.