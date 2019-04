Duitse Ballschule voor jeugd in Waalre: ‘Focus op plezier, niet prestatie’

Hoe krijg je kinderen aan het sporten en hoe zorg je ervoor dat lichaamsbeweging als ontspanning leuk blijft? Veel ouders en (vak)leerkrachten worstelen met dit soort vragen. Scholen in Waalre gingen in zee met Sport & Co, een organisatie die het licht zag in Duitsland. Onze oosterburen bedachten het fenomeen Ballschule en op De Wilderen en De Meent zijn ze enthousiast. ,,In het alledaagse leven van kinderen wordt er niet veel meer op straat gespeeld”, vertelt Bas Keijer van Sport & Co.