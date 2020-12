Echtpaar Lommen uit Waalre vertrok in coronatijd op wereldreis: ‘Wij hebben nergens spijt van’

Bepakt en bezakt togen Leo en Anouk Lommen op 14 maart goedgeluimd naar Eindhoven Airport. Het Waalrese echtpaar had zin in hun goed voorbereide vakantie, die zou starten in Georgië. Via Armenië, Azerbeidzjan, Jordanië en Israël zou de zesweekse reis tenslotte eindigen aan het Thaise strand.

Met tubes desinfecterende handgel en meerdere, eerste kwaliteitsmondkapjes in de tas werden ze die zaterdag door hun kinderen uitgezwaaid. Aan de vooravond van de dag dat Nederland op slot ging als gevolg van de corona-uitbraak, reed het koppel naar de luchthaven.

Toen hun verhaal in de publiciteit kwam, kreeg het stel een hoop bagger over zich uitgestort. Leo Lommen: ,,Ik zag het probleem niet, want er was geen sprake van een negatief reisadvies en informatie daarover hebben we steeds goed in de gaten gehouden. Mijn vrouw had tevoren wel wat twijfels, maar ja, deze vakantie was al lang van tevoren gepland en bij iedere reis die wij naar verre oorden maken slaat bij Anouk de laatste dagen de aarzeling toe.”

Wodka

Toen het koppel diezelfde avond op Kutaisi in Georgië arriveerde, werden ze door de douane hartelijk ontvangen. De handen en monden moesten er met pure wodka gereinigd worden en hen werd, met voor ieder een fles lokale rode wijn, een prettig verblijf toegewenst. Toen de taxichauffeur hen in die eerste uren rondreed, ontving Lommen op zijn mobiel het bericht dat hun visum voor Azerbeidzjan was ingetrokken en dat ook Israël de grenzen had gesloten. Dat voelde niet goed en het stel besloot huiswaarts te keren.

Op het vliegveld aangekomen bleek dat alle vluchten gecanceld waren, behalve die naar Eindhoven. Op deze allerlaatste buitenlandse vlucht konden zij nog inchecken. ’s Zondags waren ze thuis en op maandag stond het verhaal van hun reis in de krant. Anouk: ,,Wat mij verbaasde was dat iedereen er een mening over had. Mensen die wij helemaal niet kennen. Ik ben daar erg van geschrokken. Vrienden zeiden ‘Dat kon je toch wel verwachten?’, maar dat vonden wij niet. Wij hadden nooit gedacht dat Covid-19 zich zo snel over de wereld zou verspreiden.”

Terugkijkend is Leo nog steeds boos: ,,Hoe kunnen mensen denken dat wij anderen in gevaar willen brengen? Wij hebben nergens spijt van.”