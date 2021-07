Een betekenisvolle bijdrage leveren aan het Waalre van morgen

WAALRE - Een inspirerende avond over de kracht van ‘Tegenkracht’. Dat staat de bezoekers aan de interactieve avond, die is georganiseerd door Waalre in Dialoog (WID), op woensdag 14 juli te wachten.

Op 14 juli 1789 werd in Parijs de Bastille-gevangenis bestormd: de opstand tegen de monarchie en het startpunt van de Franse Revolutie. Het was een moment in de geschiedenis waar de kracht van ‘tegenkracht’ zichtbaar werd. Nu ligt het niet in de lijn der verwachting dat eerdaags Het Huis van Waalre zal worden belaagd; het is namelijk geenszins de bedoeling van WID om zich af te zetten tegen de lokale overheid. Integendeel, ook WID laat Waalrenaren met elkaar praten over Waalre-brede thema’s, faciliteert kennisdeling en stimuleert burgerinitiatieven om de eigen leefomgeving te verbeteren. ‘Wanneer de juiste mensen elkaar weten te vinden, hebben ideeën en plannen een grotere kans van slagen. En wanneer je mogelijkheden tot handelen ziet, kan Tegenkracht daadkracht worden’, zo is de gedachte.

Lector nieuwe economie bij Avans Hogeschool, Godelieve Spaas, verleent als spreker en panellid haar medewerking en helpt de Waalrenaren bij hun denken over een duurzamer en socialer economie. Met actuele thema’s als ‘vertrouwen in de politiek’, ‘kloof tussen burger en politiek’ en ‘verschillende waarheden’ wordt de tijd rijp geacht voor nieuwe Tegenkracht.

Visies

Spaas is betrokken bij verschillende projecten die gericht zijn op het verbeteren van duurzaamheid in onze samenleving. „Door kennis, verbeelding en praktijk samen te brengen en op zoek te gaan naar ongebruikelijke invalshoeken en verrassende visies op hoe dingen nu gaan, komen de antwoorden. Met het vinden van een juiste aanpak door burgers die actief worden, kan tegenkracht georganiseerd en het ritme van de markt veranderd worden.”

Spaas kijkt mee, doet mee en daagt uit. Ze geeft taal aan haar publiek als het gaat over welke rol hen past in de aanpak. „Pas wanneer iets direct in de eigen invloedsfeer komt, zoals slecht functionerend internet, de bomen in de straat, de zonnepanelen op hun volkstuintje, dan komen mensen concreet in beweging en ontstaat er iets.”

Ine Mols, docent en onderzoeker bij Avans Hogeschool is deze avond eveneens betrokken. Zij verkent welke rollen mensen in de economische transitie willen en kunnen nemen: „Er is een waaier aan opties om de stap naar actie te maken en tegenkracht te ontwikkelen.”

De bijeenkomst is in de Agnus Dei-kerk aan de Julianalaan 12 in Waalre, aanvang 19.30 uur. Meer informatie over inhoud, sprekers, panelleden en aanmelden: www.waalre-in-dialoog.org.