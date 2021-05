Een betere plek is er niet voor Heilige Willibrordus; historisch wandkleed in pastorie Nicolaaskerk

VALKENSWAARD - De Nicolaaspastorie in Valkenswaard is een kunstwerk rijker. Een tafereel rond de Heilige Willibrordus van kunstenaar Luc van Hoek siert de centrale kamer van het gebouw.

Jarenlang lag het wandkleed ‘Heilige Willibrordus, Apostel van Brabant’ opgerold op de zolder van Scholengemeenschap Were Di. Totdat de Valkenswaardenaar Evert Meijs (66), onder meer sterk geïnteresseerd in cultuur en regionale geschiedenis, begin dit jaar het kunstwerk na lang zoeken wist op te sporen. Dinsdag is het wandkleed, eigendom van Were Di, officieel in bruikleen overgedragen aan de RK Parochie Heilige Willibrord Valkenswaard/Waalre. Met als vaste plaats voortaan de pastorie aan de Markt in Valkenswaard. Pastoor Felie Spooren was blij dat het werk van de Goirlese kunstenaar Luc van Hoek zo een tweede leven kreeg: ,,Willibrord is immers onze patroonheilige.”

Apostel der Lage Landen

Op het tapijt staat centraal de afbeelding van Sint Willibrord. Met links en rechts ervan enkele taferelen uit het leven van de bisschop, ook wel genoemd de Apostel der Lage Landen. Het is een ontwerp van Luc van Hoek en het kleed is vervaardigd door de weefster Bertha Diepen uit Tilburg.

Voor Evert Meijs was de vondst van het kunstwerk en de nieuwe plek zeer bijzonder. Extra vereerd was hij door de mededeling van de Valkenswaardse Erfgoedcommissie dat het tapijt de status kreeg van beschermd gemeentelijk cultuurgoed. ,,Dit wandtapijt is het eerste Valkenswaardse roerend erfgoed. Tot nu toe staan hier enkel onroerende goederen op de lijst.”

Quote Essentieel is dat het tapijt nu helemaal gevoerd is. En zodoende beter beschermd is tegen stof en vuil Marijke de Bruijne, De Bruijne Textielrestauratie

Het wandtapijt is gerestaureerd door De Bruijne Textielrestauratie uit Eindhoven. Marijke de Bruijne noemde het ‘zwaar onderkomen’. Het heeft dan ook enkele weken werk gekost voor het weer in goede staat verkeerde. ,,Essentieel is dat het tapijt nu helemaal gevoerd is. En zodoende beter beschermd is tegen stof en vuil.”

School en kerk dichter bij elkaar

Rector Edward de Gier van Were Di was blij met de mooie plek in de pastorie. En hoopt daarmee dat de school en de kerk zo ook weer wat dichter bij elkaar gekomen zijn. Hij wees erop dat leerlingen van zijn school het houten paneeltje met beschrijving vervaardigd hadden. ,,Binnenkort worden ook de houten gedachtenis-kruisjes, die hier steeds voor een overledene in de kerk worden opgehangen, door onze leerlingen van teksten voorzien.”

Het andere wandtapijt dat Evert Meijs op diezelfde zolder heeft ontdekt, twee figuren en muziekinstrumenten van kunstenaar Willi Martinali uit Beek en Donk, komt te hangen in Cultuurcentrum De Hofnar.