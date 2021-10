Een boek vol verhalen over de historie van de Waalrese Markt

WAALRE - Een plein met wat omringende bebouwing. Meer stelde het centrale gehucht van Waalre niet voor aan het begin van de negentiende eeuw. In de loop van de jaren veranderde er heel wat: boerderijen verdwenen, industrieën kwamen en gingen. Jan Jansen (82) en Walter Louwers doken in de fotoarchieven en geschiedenisboeken om de historische zaken rondom wat toen heette ‘de plaetse’ vast te leggen als naslagwerk.

,,We krijgen regelmatig vragen over de Markt”, vertelt Lambert Jansen (voorzitter van Waalres Erfgoed). ,,Architecten moeten namelijk archeologisch onderzoek doen voor er gebouwd kan worden.”

Het schrijversduo stortte zich in 2017 op het project: Jansen zorgde voor de teksten en Louwers (geboren en getogen Waalrenaar) controleerde inhoudelijk en corrigeerde waar nodig. Twee jaar later was het verhaal klaar en verdween het in het archief. ,,Het zag er zo goed uit, zonde om in de kast te laten liggen”, vond de voorzitter. ,,Daar moeten we een boek van maken.”

Zandwegen

De geschiedenis van het dorp begint in de achtste eeuw met de bouw van wat nu het oude Willibrorduskerkje is. Het vermoeden bestaat dat het kerkje bij het kruispunt van doorgaande zandwegen stond, of dat er vrij kort daarna een kruispunt dichtbij ontstaan is. De Molenstraat en de Stationsstraat (nu de Willibrorduslaan) waren onderdeel van de route Aalst-Riethoven, de Hoogstraat en de Bolksheuvel voerden naar Meerveldhoven en Valkenswaard. Een smal Kerkepad vormde een vrijwel rechte verbinding met het gehucht De Heikant. Dit werd later de Burgemeester Uijenstraat: de nieuwe hoofdroute richting Valkenswaard. Pas in 1954 werd de Markt een plein met een rotonde eromheen.

Vier boerderijen hebben er ooit aan het plein gestaan waarvan de abdijhoeve de meest bijzondere was volgens Jansen: ,,Het kerkje was in het bezit van het klooster van Echternach en die hadden twee kamers in de hoeve waar monniken twee keer per jaar langskwamen om de cijnzen en tienden op te halen.”

Sobere uitstraling

De plaetse moet een vrij sobere uitstraling hebben gehad: langstrekkende schapenkuddes vraten het gras en wilde planten als paardenbloemen, weegbree en fluitenkruid weg. Pas in 1911 is er voor het eerst sierbeplanting aangebracht op het plein zelf. Een primeur in de omgeving volgens Jansen. Om de plaetse heen stonden altijd lindebomen die in de loop van de tijd nog wel eens vervangen zijn. Van de oude lindes zijn er nog drie over (voor Huize de Brink). Menig oudere inwoner herinnert zich nog de grote treurwilg (geplant rond 1920) midden op de Markt die op een nacht in november 1986 werd omgezaagd door iemand met een glaasje teveel op. Dit veroorzaakte zo veel beroering dat de gemeente besloot op dezelfde plek een volwassen beuk terug te plaatsen.

En zo staat het boek van Jansen en Louwers vol met verhalen over de woningen en hun bewoners aan de Markt.

Komende woensdag worden de eerste exemplaren aangeboden aan wethouder Liesbeth Sjouw en Bram Daamen (beleidsadviseur ruimtelijke ordening). Daarna is het voor 10 euro te koop in het Huis van Waalre en bij kapsalon John Rengers. Louwers maakt dat niet meer mee: hij overleed vorige week op 76-jarige leeftijd na een ziekbed van ruim een half jaar. Gelukkig heeft hij nog net een exemplaar in handen gehad.