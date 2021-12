Een boosterprik halen via de eigen huisarts in Valkenswaard, Bergeijk en Waalre? Hier moet u zijn

S­GE-gemeenten krijgen miljoen euro om bouw van ruim driedui­zend woningen te versnellen

EINDHOVEN - Voor ruim drieduizend geplande nieuwbouwwoningen in de regio kan de komende jaren eerder de schop in de grond. Althans, daarop mikken de negen gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), nu ze voor die ‘versnelling’ geld krijgen van de provincie Noord-Brabant. Het geld landt niet in stenen, maar in kennis.

16 december