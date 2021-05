Een doe-het-zelf-hondenwassalon en op excursie naar het knaagdierenhuis

VALKENSWAARD - Het ruikt er naar bloemetjes en naar hond en naar kat. Maar ook nog naar een vleugje verf. Op 28 april heropende, na een intensieve verbouwing van bijna vier maanden, dierenspeciaalzaak Pets Place in de Boerenbond in Valkenswaard.

De winkel aan de Van Linschotenstraat heeft met 200 vierkante meter een veel groter vloeroppervlak gekregen, is ruimtelijker geworden en heeft het assortiment uitgebreid. De Clustermanager van de winkels in Budel, Weert en Valkenswaard, Stefan Hol, staat graag tussen de mensen in de XL-zaak, die zich nu voor zo’n 70 procent toespitst op de verkoop van dierbenodigdheden en voor 30 procent op tuin en buitenleven. „Pets Place maakt sinds 2012 onderdeel uit van IJsvogel Retail. Inmiddels hebben we 67 combinatiewinkels van Pets Place Boerenbond in het zuiden van Nederland. Daarnaast willen we in de komende vier jaar het aantal dierwinkels van IJsvogel Retail in het hele land laten groeien van 175 naar 230.”

Hol is met name trots op het uitgebreide assortiment aquaria in de vernieuwde winkel: „De belangstelling voor vissen en de aankleding van aquaria wordt de laatste tijd weer groter. Wat opvalt is dat met name jongeren er een leuke hobby aan hebben. Sommigen zien het als een fraaie aankleding voor de kamer; anderen hebben een passie voor waterplanten ontwikkeld en weer anderen vinden rust bij een goed ingericht en onderhouden tropisch aquarium.”

Knaagdierenhuis

Uiteraard bieden deskundige medewerkers graag eerste hulp bij het opzetten en inrichten van een waterbak voor beginners. Ook adviseren zij jong en oud bij het knaagdierenhuis, dat eveneens is uitgebreid én een prominentere plek heeft gekregen. „Een bezoek aan dit speciale huis in onze winkel is een echt uitje”, zegt Hol met een lach. „En hamsters, muizen of cavia’s aaien blijft natuurlijk ontzettend leuk.”

In Pets Place is nu ook een aparte was- en trimsalon voor honden gevestigd. Je wast je huisdier in de hondenbadkamer zelf en voor 8 euro kun je Fikkie 12 minuten lang poedelen, drogen en zelfs föhnen. Langer kan ook en een afspraak maken is niet nodig. Dat geldt wel voor de trimsalon. Hol: „Dat is specialistisch werk en hiervoor leiden we mensen intern op. Een ervaren trimmer mag zich overigens nog bij ons melden.”

Knippen, scheren, ontwollen en anti-verhaarbehandelingen: het kan allemaal. Natuurlijke diervoeding, ook vers gestoomd lam uit de diepvries, is verkrijgbaar en zowel in de winkel als op de webshop treffen liefhebbers alle dierbenodigdheden. In Valkenswaard is Pets Place Boerenbond klaar voor de toekomst.