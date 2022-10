Een hoofdrol voor humor tijdens Halloween in Aalst

AALST - Spooky Fairytales is dit jaar het thema van de Halloweenoptocht door Aalst. Het Halloweenteam van Ontmoetingscentrum De Pracht heeft ervoor gezorgd dat er iets flink mis is gegaan met de bekende figuren uit het Sprookjesbos.

Andere mensen op een vermakelijke manier aan het schrikken maken. Het blijft leuk. De organisatie van het grootse en nog immer groeiende herfstevenement in de wijk Ekenrooi heeft er dan ook naar uitgekeken om weer aan de slag te mogen. Al een half jaar lang zijn vele tientallen vrijwilligers in de weer met de opzet van die ene griezelgezellige avond.

Quote Het plein bij De Pracht is ingericht in Hans en Griet­je-the­ma. Inclusief snoephuis­je, heks, kok en een oven Lenneke van Gulick

„We waren een beetje uit het ritme, omdat de organisatie twee jaar stil lag, maar de lat ligt weer hoog”, vertelt Prachtvrijwilligster Lenneke van Gulick. Samen met Janny Derkx is zij al een tijdje in touw met de inhoud van het programma op zaterdag 29 oktober.

Dezelfde route, met huizen als ‘schrikpost’

Al sinds de eerste tocht door de wijk - dat was in 2014 - is de route dezelfde. Derkx: „We willen zoveel mogelijk mensen die aan deze route wonen betrekken bij het evenement. Voorheen vroegen we hen om een waxinelichtje te laten branden en om hun huis een beetje in Halloweensfeer aan te kleden. Nu moedigen we de mensen aan om zelf een spannende kijk- doe- of schrikpost in te richten en deze te bemensen.”

Daarnaast werkt De Pracht steeds meer samen met andere organisaties uit het dorp. Dit jaar doet bijvoorbeeld Rauw Theater mee, net als De Vrienden van Aalst, Harmonie De Volharding en het demoteam van Dansgroep Butterfly.

Tipje van de sluier

Spinnen, spoken, schedels en skeletten. In vele vormen en maten komen ze volgende week zaterdagavond voorbij. In het donker over straat, alleen dat al grijpt sommigen naar de keel. Wat voor uitbundige ellende staat de bezoeker nog meer te wachten? Zonder de zoete geheimen prijs te geven, wil de organisatie wel wat tipjes van de sluier oplichten.

„Het plein bij De Pracht is ingericht in Hans en Grietje-thema. Inclusief snoephuisje, heks, kok en een oven. Het begint dus al best eng, zegt Van Gulick met een lach. „Binnen ligt Doornroosje op het biljart. Dat wil zeggen in een kist op iets dat niet meer als biljarttafel te herkennen is. We zoeken trouwens nog een spinnenwiel.”

In de grote zaal, de twee kleinere en buiten treffen bezoekers Repelsteeltje, Rapunzel en Roodkapje. Op het grasveld zijn Gepetto en Pinokkio in de weer. En er is iets met een heks, enge spiegels en een wolf. Kaartjes à 2 euro (inclusief een consumptie op het plein) zijn te koop aan de kassa.

Langs de route is ook veel entertainment. Van licht-, rook- en geluidspektakel tot doe-activiteiten en een speelgoedwinkel in sprookjesstijl. Boemannen, heksen en scary screamers: je treft ze in Aalst. Ook wanneer je wél oppast.