Een muzikale ketting die begint in Waalre

De tijden zijn veranderd. Niet alleen voor sportscholen en restaurants, maar ook voor componist, arrangeur en dirigent Arno ter Burg (47). Zijn concerten zijn voorlopig afgeblazen en ook de koren die hij dirigeert zijn stilgevallen. Om het leed wat te verlichten bedacht de Waalrenaar een experiment waar je weliswaar geen brood van koopt, maar dat dan toch de saamhorigheid in de kunstwereld kan vergroten. Met oud-leerling Mattheus van Heijnsbergen bedacht hij hoe leuk het zou zijn om een muziekketting te starten.

Het beginnetje, met High Diddle Diddle, is gemaakt. Ter Burg, die ook als docent verbonden is aan het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven, gaf afgelopen week voor de eerste keer zelfs digitaal pianoles. De agenda van de musicus werd de afgelopen weken steeds leger en dat was een bijzondere ervaring. Het was Sander Zwiep van Radio 4 die weer wat leven in de brouwerij bracht.

Podium geven

Ter Burg: ,,Om alle tijdelijk werkloze musici toch een podium te geven, stelde hij een wel heel bijzonder kamerorkest samen. Musici en zangers, wier levens door het coronavirus was platgelegd, konden thuis hún partij van ‘Canon’ van organist Pachelbel opnemen en insturen. Zwiep mixte alle inzendingen tot één stuk en het resultaat was op de radio te horen. Hartstikke gaaf was dat. Ook violiste Carla Leurs was noodgedwongen thuis, maar zij besloot om elke dag een vlog te maken. Op Facebook riep zij mensen op om een stuk te componeren, dat ze dan in haar vlog zou spelen.”

Toen hij dat las raakte Ter Burg vrijwel meteen geïnspireerd en schreef hij in korte tijd de Coronavirus Etude met, hoe kan het eigenlijk anders, hierin 19 C’s. De vlog van de violiste bracht hem op het idee om zelf ook muziek te schrijven voor alle musici die voorlopig binnenshuis moeten blijven. ,,Een soort ‘variaties op een thema’ en dat thema werd High Diddle Diddle (HDD). Het is geen lang stuk, niet dramatisch en iedereen kan zijn eigen interpretatie aan de melodie geven.”

Sirtaki