Een plakmuur in de strijd tegen zwerfafval, brugklassers Kamal en Lucas winnaars Trash Award

VALKENSWAARD - Een plakmuur waar je afval en rotzooi tegenaan kan gooien. Dit idee leverde Kamal Mohamad (15) en Lucas Vaassen (13) de zogeheten Trash Award op, een prijs die verbonden is aan Zero Trash, een educatief project waarbij leerlingen van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard aan de slag gingen met het thema zwerfafval.

Vol trots tonen Kamal en Lucas in de aula van hun school hun ontwerpversie van de plakmuur. Het is feitelijk niet meer dan een stuk karton waarop plastic troep zoals delen van chipsverpakkingen en snoepzakjes is geplakt. „Maar het gaat om het idee erachter, en dat is steengoed”, zegt Ellen Verbeek, een van de docenten die het project heeft begeleid. „En als de muur vol is, is het een kunstwerk”, verduidelijkt Kamal, wijzend op de omlijsting van de minimuur.

In een gelikt filmpje, dat het duo zelf met de telefoon heeft gemaakt en gemonteerd, prijst Kamal met veel enthousiasme de voordelen van de afvalmuur aan. Zo hoef je niet meer van de fiets te stappen, en kan een blikje met een welgemikte worp tegen de afvalmuur blijven plakken, demonstreert Lucas in het filmpje. Het idee van Kamal en Lucas viel niet alleen bij de jury van Zero Trash in de smaak, ook alle brugklassers werden er enthousiast van. Een zogeheten applausmeter moest uitkomst bieden welk idee het meeste handen op elkaar bracht. Ellen Verbeek: „Bij het filmpje van Kamal en Lucas ging het dak eraf.”

Creatieve oplossingen

Twaalf vmbo-klassen van Were Di mochten zelf ideeën aandragen om zwerfafval een halt toe te roepen. „En daar zaten een hoop creatieve oplossingen bij”, zegt Ellen Verbeek. Een ‘pratende’ prullenbak die complimentjes geeft, of een systeem dat mensen beloont met een snoepje als er afval wordt ingeleverd.

Niet alle ideeën zijn in de praktijk toepasbaar, weet de docente. „De grote winst is dat leerlingen zich realiseren dat zwerfafval voor grote problemen kan zorgen, én dat daar ook iets aan te doen valt.” Van afval dat niet in de prullenbak belandt, ben je niet zomaar af, is de insteek van Zero Trash. Zo duurt het honderd jaar voordat een aluminium blikje is afgebroken, een plastic flesje doet er maar liefst vijfhonderd jaar over, leerden de scholieren tijdens een educatief spel.

Lucas Vaassen bekent eerlijk dat hij ook weleens iets in de berm heeft gegooid dat er niet thuishoort. „Dat doe ik nu niet meer!”, zegt hij resoluut. Kompaan Kamal is naar eigen zeggen al een tijd begaan met het milieu. „Ook hier op school. Als ik zie dat iemand wat op de grond gooit, dan zeg ik daar wat van.”