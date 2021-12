Een Valkenswaardse wandeling in Unesco-sferen

Erkenning

Corsovoorzitter Gabriella Buijs was blij met de wereldwijde erkenning van de corsotraditie. In Valkenswaard overgedragen van generatie op generatie en gekoesterd door de gemeenschap. ,,Corso maken we echt samen.” Het bloemencorso is het grootste culturele evenement van Valkenswaard en is ontstaan uit de bevrijding in september 1944.