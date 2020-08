Een verstopt stukje natuur in Valkenswaard

ZOMERSERIEVALKENSWAARD - Soms hoef je niet ver te gaan om van natuur te kunnen genieten, soms is het zelfs om de hoek. Of tref je mooie natuur op een plek waar je het niet verwacht.

In het centrum van Valkenswaard is een prachtig stuk natuur te vinden met de naam ‘Natuurbelevingspark De Kleine Meer’, wat vooral ook voor kinderen erg interessant kan zijn. Want waar voor de meeste mensen kinderboerderij De Kleine Meer wel bekend is, leent ook het verdere gebied eromheen zich perfect voor een gratis middag uit met kinderen.

Achter het Natuur Educatie Centrum D’n Nieuwe Hof aan de Bosstraat ligt een bijzonder stukje natuur verstopt. Door middel van een houten poort kom je binnen in de ‘Heemtuin’ met talloze bloemen, die vooral in het zomerseizoen prachtig is om te zien. Op de plantbedden staan bordjes met daarop vermeld welke soort bloemen er staan. Het grindpad leidt je langs alle bedden. Verspreid over het terrein, is er geprobeerd de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan. Nestkasten voor vogels, insectenhotels en zelfs een muur voor insecten zorgen voor een natuurlijk geheel. Hoewel alles wat verouderd toont, draagt dit juist bij aan de charme van het terrein.

Zand tussen de tenen

Voor kinderen is het blotevoetenpad erg leuk om te doen. Door middel van bordjes in de vorm van voeten is er een pad gevormd over het terrein. De verschillende texturen van de bodem zorgen voor een bijzondere beleving. Ook het klimmen over boomstammen, een houten brug en met de tenen door het zand zijn onderdeel van het pad. Een oude handdoek en wellicht wat verzachtende crème voor hier en daar een verdwaalde brandnetel zijn verstandig om mee te nemen.

Naast de ‘Heemtuin’ ligt de Velt-tuin (Velt staat voor Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren). Deze tuin wordt door twaalf vrijwilligers onderhouden, die je graag te woord staan om uitleg te geven over het terrein en desgevraagd ook tips te geven omtrent ecologisch tuinieren. Ook deze tuin is toegankelijk voor bezoekers om rond te struinen. Vele gewassen zijn terug te vinden en ook de fruitboomgaard met daaromheen wilde bloemen is een lust voor het oog.

Aanrader

Na een rondje over beide tuinen is het een aanrader om, met een tussenstop op de kinderboerderij, door te lopen naar het belevingspad over het aangelegde zandpad. Het grote veld wat je passeert leent zich perfect om te picknicken en ondertussen een balletje te trappen. Mocht verkoeling tussen de bomen gewenst zijn, is het voor kinderen leuk om op zoek te gaan naar de houten dieren die verstopt staan in het aangrenzende bos.

Vooral in natte perioden zorgen de watertjes die daar stromen voor prachtige beelden. Het pad is toegankelijk voor wandelwagens, alhoewel de boomwortels soms voor uitdagingen zorgen. Na het rondje door het bos kom je aan de achterkant van de kinderboerderij weer uit, waar je tenslotte het middagje uit mooi kunt afsluiten in de speeltuin.