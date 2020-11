Eenvoud maakt een gelukkig huwelijk

Gouden PaarDOMMELEN - In het voormalige gemeentehuis van Dommelen woont het echtpaar Borrenbergs. Het stel is komende maandag 50 jaar getrouwd, maar ze zijn al veel langer bij elkaar.

,,Antoon werkte bij mijn vader in het bedrijf. Ikzelf was toen elf jaar denk ik, en Antoon was toen vijftien ongeveer. Er was wel meer personeel, maar op de één of andere manier was hij het denk ik voor mij”, vertelt Nelly lachend. ,,Het duurde uiteindelijk nog tot mijn 21ste voordat we trouwden, want eerder wilde Antoon niet.”

Een bouwval

Hoewel Nelly opgroeide in Bergeijk en Antoon in Luyksgestel, besluit het echtpaar een huis wat verder weg te zoeken. ,,Toen we net getrouwd waren, gingen we op een zondag op weg naar een boerderij in Nederweert die te koop stond, om daar een kijkje te gaan nemen”, vertelt Antoon. ,,Toen kwamen we langs deze woning gereden, wat in die tijd nog een bouwval was. We hebben de sleutel gehaald aan de overkant bij Roothans en we zagen het eigenlijk wel zitten.”

Werkzaam leven

Pas na een jaar besluit het echtpaar de woning te kopen en na een flinke verbouwing trekken ze erin. In de eerste jaren op het nieuwe adres worden de drie kinderen geboren. Waar Nelly voorheen op de stopperij bij de Ploeg in Bergeijk werkte, doet ze nu voornamelijk thuiswerk voor hetzelfde bedrijf. Antoon werkt intussen in de elektrotechniek. ,,Ik werk nog steeds met enige regelmaat, ondanks mijn 75 jaar”, vertelt Antoon. ,,Misschien is dat wel de reden dat het zo goed gaat tussen ons.”

Volledig scherm Antoon en Nelly Borrenbergs-Valkenaars tijdens hun trouwen. © Suzanne Schellens

Eigen hobby's

Beiden hebben hun eigen hobby’s. ,,Ik ben zelf een huismus, hou van televisie kijken. Ik voel me hier nooit alleen en verveel me nooit”, vertelt Nelly. Ook Antoon heeft zo z’n hobby’s. ,,Ik ben een verzamelaar, en hou me bezig met glas in lood maken.”

Het echtpaar gaat de mijlpaal niet groots vieren, door de huidige situatie. ,,Misschien dat we wel gebakken aardappelen in plaats van gekookte eten”, sluit Antoon het gesprek gekscherend af.