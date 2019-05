Eenvoudig terras laat gebouwen Achelse Kluis schitteren

De verbouwing van het terras van de herberg is inmiddels in volle gang. ,,Er komen bomen, planten en struiken, zodat de mensen wat meer schaduw hebben van natuurlijke elementen", legt sitemanager Robrecht Ulenaers uit. Daarnaast komt er een speelplekje voor kinderen. ,,Er was nog niets voor de kinderen om zich bezig te houden, maar dat komt er nu wel", vervolgt hij.

De stijl van het terras wordt ‘eenvoudig’ ,,Door het terras in eenzelfde stijl te houden, komen de gebouwen beter tot hun recht. Antieke elementen in een huis vallen normaal misschien ook niet zo op. Maar als de rest eenvoudig en wit gehouden wordt, vallen ze wel op”, aldus Ulenaers. En dat is precies de bedoeling met het terras: door het terras eenvoudig te houden, de historische gebouwen van de abdij meer tot uiting brengen.

Brouwerij

Ook voor de brouwerij ligt een verbouwing in het verschiet. ,,We zijn nog aan het onderzoeken waar, hoe en wie", vertelt Ulenaers over de stand van zaken. De brouwzaal, in 1998 gekocht door de trappisten van Achel om er bier te brouwen, voorzag altijd de tap in de herberg. Inmiddels wordt in diezelfde zaal ook bier gebrouwen voor flesjes. ,,De brouwzaal die dus gekocht is voor het brouwen van bier op de tap is te klein geworden voor het volume dat we vandaag de dag brouwen”, zegt Ulenaers.