Eerste bezoekjes bij de Valkenswaardse horeca hoopgevend: ‘Al meer invalidentoiletten gezien dan verwacht’

VALKENSWAARD - De eerste bezoekjes aan de Valkenswaardse horeca zijn hoopgevend, vindt Huub Franssen van de projectgroep Agenda 22, die aandacht vraagt voor toegankelijkheid. ,,We zien al meer invalidentoiletten dan we hadden verwacht.”

Franssen zegt het met enig enthousiasme tijdens een gesprek met horecabaas Harold van Asperdt van ‘t Oude Wandelpark aan de Eindhovenseweg. Het is een van de etablissementen die hij woensdag met zijn kompaan Valentijn van Esch in het buitengebied van Valkenswaard bezocht.

Hun missie: ondernemers (en eigenlijk iedereen) meer bewust maken van mogelijke obstakels voor mensen met een beperking. Ook andere teams gaan de komende weken op pad met die opdracht.

Drempel

Franssen is aan een oog blind en met het andere ziet hij ook niet goed. Hij heeft weinig aan te merken op ‘t Oude Wandelpark: de drempel is niet al te hoog, de weg naar overdekte terras is met een rolstoel goed te overbruggen. Alleen zou hij graag zien dat bij het toilet beugels komen. Van Esch, die aan een oogaandoening lijdt waardoor zijn zicht langzaamaan verdwijnt, vertelt dat hij moeite heeft met het gebrek aan contrast. ,,Het is hier donker. De vloer is donker, de tafels en banken zijn donker. Dan zie ik niet goed. In zo’n geval is elk obstakel er eentje te veel.”

Gastvrijheid

Van Asperdt, voorzitter van de Valkenswaardse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, heeft er zeker oren naar. ,,Natuurlijk neem ik dit serieus. Wij, horecaondernemers staan voor gastvrijheid. We zijn verantwoordelijk voor iedere gast die hier binnenkomt. Als de letters op de kaart niet groot genoeg zijn, dan vertellen we wat er op staat. Als mensen niet goed horen, dan praten we wat harder.”