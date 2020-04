Eerste blijvende hindernissen sluipverkeer Waalre aangelegd

De doorgaande weg in Waalre gaat dicht vanwege werkzaamheden ter hoogte van de Burgemeester Uijenstraat. Er wordt aan het riool gewerkt en voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de middengeleider die linksafslaan vanaf de Heikantstraat op die plek onmogelijk maakt. Die middengeleider zelf wordt nog niet aangelegd. Een buurtbewoner maakt bezwaar tegen die wegaanpassing en stapte naar de rechter. De gemeente moet nog een week of twee wachten op de uitspraak.

Ook Hoogstraat-Onze Lieve Vrouwedijk aangepakt

In dezelfde periode wordt ook het trottoir bij de Hoogstraat aangepast zodat autoverkeer daar vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk uit de richting van Veldhoven niet meer in kunnen rijden. Hiervoor hoeft de weg naar verwachting niet helemaal dicht, zegt wethouder Alexander van Holstein.

De doorgaande weg door Waalre-dorp en de N69 door Aalst worden verkeersluw gemaakt om verkeer te stimuleren in de toekomst via de nieuwe Westparallel te rijden. Enkele verkeersmetingen in Waalre-dorp gingen de mist in door de crisis en moeten worden herhaald en de uitwerking van plannen met de N69 ligt stil tot na de zomer omdat vergaderen nu lastiger is. Maar de coronacrisis zorgt nog nergens voor echt oponthoud van het project, zeggen verantwoordelijke wethouders Arno Uijlenhoet (Traverse en N69) en Alexander van Holstein (sluipverkeer).