Eerste Dommelsch biertje ‘ontsprong’ in de achtertuin

Het gat waarin de put te zien is, oogt indrukwekkend. Zo’n anderhalve meter diep is een met kalkspecie gemetselde waterput te zien, met daarop een deksel van planken. De gebroeders Van der Heijden beginnen enthousiast te vertellen. „Wij zijn hier in 1953 komen wonen met het gezin. We maakten toen gebruik van die put, onder andere door middel van een loden leiding naar het huis”, vertelt Frans. „ We wisten dus wel dat hier ergens een put zat, maar begin jaren 60 is de pomp eraf gehaald en is de put dichtgegooid.”