Eerste stap naar rustige doorgaande wegen in Aalst en Waalre-dorp is gezet

Borkel en Schaft maakt zich zorgen over verkeers­druk­te

3 december BORKEL - In Borkel en Schaft bestaan grote twijfels over de toekomstige verkeersveiligheid in en om het dorp. De komst van de nieuwe N69 westelijk om Valkenswaard roept veel vragen op. Het gaat dan vooral over het mogelijk toenemende sluipverkeer over de Dorpsstraat en de Pee­dijk.