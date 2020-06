Eigen bijdrage van 1500 euro voor aanleg glasvezel Waalre: ‘niet raar als je het vergelijkt met soortgelijke projecten’

WAALRE- Netwerkbeheerder KTWaalre begint in Waalre met de nieuwe fase van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Waar in de dorpskernen niets extra betaald hoefde te worden voor de aansluiting krijgen de bewoners in het nieuwe gebied een extra rekening van 1500 euro.

Fase 4a betreft zeven deelgebieden in de gemeente met bijzondere aansluitingen waarbij de huizen verder van elkaar liggen. Drie gebieden bevinden zich in Waalre dorp (Heuvelstraat en omgeving, Molenstraat/Dreefstraat en omgeving Heikantstraat) en vier in Aalst (Duin en Ven, Irenelaan/Treeswijk/Valkenswaardseweg, Achtereindsestraat en de Eindhovenseweg). Totale omvang: 326 huishoudens.

Voor elk van die gebieden geldt dat minimaal 70 procent van de huishoudens mee moet doen en die eigen bijdrage van 1500 euro moet betalen. Anders gaat de aanleg in het hele gebied niet door. ,,Een grote onverwachte uitgave en erg weinig tijd om te kunnen beslissen”, oordeelde de fractie van ZW14 die vragen stelde aan het college.

Eigen bijdrage van 1500 euro is niet raar

,,Een eigen bijdrage van 1500 euro in dit soort gebieden is niet raar als je het vergelijkt met soortgelijke glasvezelprojecten elders”, reageert directeur Jos van Best van KTWaalre. ,,Om de financiering rond te krijgen kunnen we ook meer vragen aan de internetproviders voor het gebruik van het netwerk. Maar dan zijn grote partijen als Ziggo en KPN niet meer in staat om hun diensten tegen hun landelijke tarieven aan de inwoners aan te bieden en trekken ze zich terug.”

Volgens Van Best is de aanwezigheid van de grote jongens belangrijk. ,,Bij de realisatie van fase 1 en 2 zaten we op een dekkingsgraad van rond de 70 procent. Bij fase 3 hadden we Ziggo en KPN erbij en daar kwamen we uit op 97 procent.”

Of de benodigde dekkingsgraad ook gehaald gaat worden is nog onzeker. KTWaalre heeft de beslissingstermijn voor de inwoners opgeschoven naar 30 juni. Van Best: ,,Sommige mensen hikken tegen dat bedrag aan. Misschien kunnen we met hen een regeling treffen om het in maandelijkse termijnen te laten betalen, naast de abonnementskosten van de provider.”