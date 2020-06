Eigenaar Klooster Waalre: ‘overeenkomst gaat nog wel paar maanden duren’

Welzijnsorganisatie Futuris ging in zee met de kopers en zou jongeren en ouderen met een beperking in 22 van de nieuwe appartementen in Het Klooster gaan huisvesten. Ook zou de instantie de dorpshuisfunctie voor haar rekening nemen. Maar dat laatste, daar kwam Futuris onlangs op terug. De investeerders voeren inmiddels gesprekken met anderen over het beheer, zegt Brouwers. Maar ook met een of meerdere geïnteresseerden voor het woonzorgconcept. Want na ruim een jaar heeft Futuris daarvoor nog geen overeenkomst getekend. De welzijnsinstantie beweerde desondanks in het ED wel dat ze dat nog steeds van plan is.

‘Eerst maar eens een overeenkomst tekenen’

,,We maken ons er nog geen zorgen over", zegt investeerder en een van de pandeigenaren Brouwers. Hij noemt de commotie rond Het Klooster ‘vervelend'. Maar de gesprekken met enkele andere partijen die interesse hebben in de onderdelen verlopen positief. ,,Maar ik loop lang genoeg mee: eerst maar eens een overeenkomst tekenen. Dat gaat nog wel een paar maanden duren.” Hij weet niet precies hoe het beheer van Het Klooster er precies uit zal gaan zien. In de overeenkomst met de gemeente ligt alleen vast dat 450 vierkante meter de komende tien jaar beschikbaar moet blijven voor Waalrese verenigingen. Maar hoe uitgebreid en met welk serviceniveau dat beheer gepaard gaat, kan hij niet zeggen. ,,Het hangt er vanaf of het een actieve of passieve partij wordt.”

‘Verenigingen zitten ons niet in de weg’

Wethouder Arno Uijlenhoet kreeg eind 2018 van enkele politieke partijen de vraag of de kans niet groot is dat na de verplichte periode van tien jaar de Waalrese verenigingen alsnog de deur wordt gewezen door de investeerders. Uijlenhoet antwoordde toen dat hij er vanuit ging dat de nieuwe ontwikkelingen voor reuring zullen zorgen rond Het Klooster en nieuwe verenigingen zullen aantrekken. Dat beaamt Brouwers: ,,Als het goed loopt, waarom zouden we het dan veranderen? De verenigingen zitten ons niet in de weg.”

Toch mopperen enkele hurende verenigingen dat het beheer - dat Futuris nog voor haar rekening neemt - te wensen overlaat. Zorgt dat niet voor een valse start terwijl je als nieuwe partijen bij de verenigingen en het dorp meteen een goede indruk zou moeten achterlaten? ,,We hebben er belang bij dat het goed loopt", zegt Brouwers. Maar omdat Futuris dat onderdeel regelt, zegt hij niet echt zicht te hebben op hoe dat loopt. ,,Ik kan er weinig over zeggen.”