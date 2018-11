Eigenaar van Feesterij Lugano in Valkenswaard: ‘Het had heel anders kunnen aflopen’

Video Scholt Energy Control uit Valkens­waard met Lidl en Van der Valk in project voor flexibele energie­markt

11:16 VALKENSWAARD - Energieleverancier Scholt Energy Control uit Valkenswaard organiseert in Nijmegen flexibele aanbod en vraag van elektriciteit. De samenwerking met Lidl en Van der Valk is een voorbeeldproject in Nederland.