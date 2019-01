Einde aan illegale parkeerstrook bij woonwagencentrum Waalre

WAALRE - Bewoners van het woonwagencentrum aan De Broekweg in Waalre hebben illegaal gemeentegrond in gebruik om hun auto’s te parkeren. Vandaag wordt de zelf aangelegde parkeerstrook van zo’n 350 vierkante meter in opdracht van de gemeente opgeruimd.

De kosten van het herstel worden geschat op vijfduizend euro en komen voor rekening van de gemeente. Het is namelijk onduidelijk wie de parkeerplekken heeft aangelegd, legt een woordvoerster uit. Op het woonwagencentrum is mogelijk nóg een stukje gemeentegrond zonder toestemming in gebruik genomen. Daar doet de gemeente nog onderzoek naar.

Hoe het illegale gebruik aan het licht kwam, is onduidelijk. Mogelijk hebben de bewoners de gemeente zelf wijzer gemaakt dan ze was: eind januari 2018 dienden bewoners van het woonwagencentrumpje een klacht in bij de gemeente over wateroverlast op die parkeerplekken. De gemeente bekeek de situatie en trok de conclusie dat de situatie gedogen of legaliseren van de ongeveer negentig meter lange strook niet aan de orde was. In november is de bewoners per brief gevraagd om de parkeerplaatsen zelf op te ruimen. Begin december bleek na controle dat ze daar geen gehoor aan hadden gegeven. Daarop besloot het college de situatie zelf te laten rechttrekken.

Het Waalrese woonwagencentrum kwam de afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws en was jarenlang een stevig hoofdpijndossier van de gemeente.

Nee, het is nog geen gewone straat, zei burgemeester Jan Brenninkmeijer vorig jaar in het ED. Handhavers van de gemeente kwamen inmiddels wel gewoon op De Broekweg, maar: ‘gepaste reserve is er wel'. Zijn voorganger Henri de Wijkerslooth zette in 2008 het proces in gang om van het lang genegeerde woonwagencentrum met gedoogde bouwovertredingen een normale Waalrese straat te maken. Het leidde in 2012 tot het besluit van de gemeenteraad om allerlei grote loodsen die zonder vergunning in een paar decennia op het terrein waren verrezen te laten afbreken, tot woede van de bewoners. Als het Waalrese gemeentehuis een maand na dat besluit tot de grond toe afbrandt na een aanslag, wijzen inwoners direct naar het kamp. Een verband is nooit bewezen.